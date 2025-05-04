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Экономика

Binance и Нацагентство по инвестициям Кыргызстана объявили о партнерстве

Binance, глобальная блокчейн-экосистема, стоящая за крупнейшей в мире биржей криптовалют и Национальное агентство по инвестициям при президенте Кыргызстана подписали меморандум о взаимопонимании. Об этом сообщили представители блокчейна.

По его данным, соглашение направлено на создание долгосрочной устойчивой платформы для развития стратегического партнерства в развивающейся сфере цифровых активов и блокчейна в стране.

«Меморандум закладывает основу для развития стратегического сотрудничества между Нацагентством по инвестициям и Binance, направленного на развитие сферы криптоактивов в Кыргызстане и за ее пределами. Партнерство нацелено на внедрение криптовалютных платежей в КР через Binance Pay, упрощая в первую очередь транзакции для туристов, посещающих страну. Эта инициатива также направлена на революционизацию трансграничных платежных решений в Центральной Азии и Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), прокладывая путь для более эффективных транзакций во всем регионе», — говорится в сообщении.

Особое место в соглашение занимают образовательные инициативы. Binance, используя опыт Binance Academy — крупнейшей в мире образовательной платформы — вместе с Нацагентством по инвестициям, планирует запустить комплексные образовательные программы. Они направлены на повышение осведомленности государственных органов, финансовых учреждений и главное, всех граждан Киргизской Республики о преимуществах и рисках криптовалют. Кроме того, эти инициативы будут направлены на повышение финансовой грамотности и поддержку проектов Web 3.0.

О Binance

Binance — ведущая глобальная блокчейн-экосистема, стоящая за крупнейшей в мире криптовалютной биржей по объему торгов и зарегистрированным пользователям. Binance доверяют более 260 миллионов человек в более чем 100 странах благодаря ее ведущей в отрасли безопасности, прозрачности, скорости торгового движка, защите инвесторов и непревзойденному портфелю продуктов и предложений цифровых активов от торговли и финансов до образования, исследований, социальных благ, платежей, институциональных услуг и функций Web3.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/328233/
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