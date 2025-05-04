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Экономика

В апреле торги на бирже в Кыргызстане упали в шесть раз по сравнению с мартом

В апреле торги на бирже в Кыргызстане упали в шесть раз по сравнению с мартом. Во второй месяц весны 2025 года торги на Кыргызской фондовой бирже упали до 5,62 миллиарда сомов.

По данным КФБ, объем торгов на площадке по сравнению с предыдущим месяцем сократился почти в шесть раз. Совершено 350 сделок на общую сумму 5,62 миллиарда сомов. Из них на первичном рынке — на 4,75 миллиарда сомов, на вторичном — на 870,65 миллиона сомов.

Для сравнения: в марте было совершено 247 сделок на общую сумму 33,64 миллиарда сомов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/328221/
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