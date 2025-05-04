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Экономика

Страны Центральной Азии рискуют столкнуться с замедлением ВВП из-за пошлин США

Страны Центральной Азии рискуют столкнуться с замедлением ВВП из-за пошлин США и усиления торговой напряженности. Об этом в Ташкенте во время медиа-раунда МВФ в Центральном банке Узбекистана заявил заместитель директора региона Ближнего Востока и Центральной Азии Международного валютного фонда Танос Арванитис.

В начале апреля США ввели 27 процентов пошлины на товары из Казахстана. Другие страны региона наделили базовой ставкой 10 процентов. Позже Вашингтон принял решение приостановить введение этих пошлин сроком на три месяца.

При этом поставки в США составляют менее 0,5 процента ВВП стран Центральной Азии, однако даже такие меры могут усилить давление на экономику региона, считают в МВФ.

Напомним, экономические показатели стран Кавказа и Центральной Азии в 2024 году превзошли ожидания МВФ: рост составил 5,5 процента против 5 процентов годом ранее. Причины — сильный внутренний спрос, рекордные переводы из-за рубежа, рост зарплат и активные инвестиции в инфраструктуру.

МВФ ожидает, что в 2025 году рост продолжится, но предупреждает: торговые споры крупных стран могут изменить ситуацию.

Эксперты считают, что рост пошлин и возможные ответные меры со стороны других стран могут ослабить мировую экономику. Это нарушит цепочки поставок, сократит объемы инвестиций и повлияет на спрос. Все эти факторы могут привести к замедлению роста ВВП стран Центральной Азии.

В МВФ подчеркнули, что прямой эффект от пошлин пока ограничен. Но сочетание торговых и финансовых факторов повышает риски и делает перспективы экономического роста Центральной Азии менее стабильными.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/328220/
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