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Экономика

ФАО: Мировые цены на продовольствие в апреле выросли на 1 процент

Индекс мировых цен на продовольственные товары вырос в апреле, что обусловлено повышением котировок на зерновые, мясо и молочные продукты. Об этом сообщила Служба новостей ООН со ссылкой на Продовольственную и сельскохозяйственную организацию ООН (ФАО).

Среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО, который отслеживает ежемесячные изменения международных котировок ряда ключевых продовольственных товаров, в апреле составило 128,3 пункта, что ровно на 1 процент больше, чем в марте, и на 7,6 процента, чем в том же месяце 2024 года.

Динамика по отдельным категориям

Зерновые. Индекс цен вырос на 1,2 процента по сравнению с мартом. Мировые котировки пшеницы немного увеличились из-за сокращения экспортных поставок из России. Стоимость кукурузы возросла из-за сезонного сокращения запасов в США.

Мясо. Индекс цен в апреле увеличился на 3,2 процента, в отличие от марта, при этом котировки росли по всем категориям мяса, в первую очередь по свинине. Стоимость говядины укрепилась, особенно в Австралии и Бразилии, на фоне устойчивого мирового импортного спроса и ограниченного экспортного предложения.

Молочная продукция. Индекс цен в апреле вырос на 2,4 процента по сравнению с предыдущим месяцем и на 22,9 процента, в отличие от показателя, зафиксированного годом ранее. Тенденция обусловлена международными ценами на сливочное масло, которые достигли нового исторического максимума из-за снижения запасов в Европе.

Растительные масла. Стоимость снизилась на 2,3 процента, но при этом остается на 20,7 процента выше уровня 2024-го. Цены на пальмовое масло заметно снизились из-за сезонного роста производства в основных странах-производителях Юго-Восточной Азии, в то время как мировые цены на соевое и рапсовое масло росли на фоне высокого мирового импортного спроса. Стоимость подсолнечного масла оставалась в основном стабильной.

Сахар. Цены по сравнению с мартом в среднем снизились на 3,5 процента из-за опасений по поводу неопределенных перспектив мировой экономики и их потенциального влияния на спрос со стороны секторов производства напитков и пищевой промышленности, на которые в совокупности приходится основная часть мирового потребления сахара.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/328172/
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