ФАО: Мировые цены на продовольствие в апреле выросли на 1 процент

Индекс мировых цен на продовольственные товары вырос в апреле, что обусловлено повышением котировок на зерновые, мясо и молочные продукты. Об этом сообщила Служба новостей ООН со ссылкой на Продовольственную и сельскохозяйственную организацию ООН (ФАО).

Среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО, который отслеживает ежемесячные изменения международных котировок ряда ключевых продовольственных товаров, в апреле составило 128,3 пункта, что ровно на 1 процент больше, чем в марте, и на 7,6 процента, чем в том же месяце 2024 года.