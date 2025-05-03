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Экономика

Бюджетные стимулы способствовали экономическому росту Кыргызстана — ЕАЭС

В 2024 году бюджетные стимулы способствовали экономическому росту во всех государствах — членах Евразийского экономического союза. Такие данные содержатся в материалах отдела евразийской экономической интеграции Первого департамента стран СНГ МИД России.

Уточняется, что в государствах евразийской пятерки наблюдалось увеличение фискального пространства, связанного с улучшением баланса бюджетов, сокращением уровня долговой нагрузки.

«Бюджетная политика Армении, Казахстана и Кыргызстана характеризовалась заметным увеличением объема финансовых ресурсов, перераспределяемых через бюджет.

В течение года количественные значения показателей, определяющих бюджетную и долговую устойчивость стран-участниц, находились в рамках параметров, установленных Договором о ЕАЭС», — отмечается в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/328161/
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