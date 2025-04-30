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Экономика

Астраханская область просит отменить квоту на мигрантов: не хватает рабочих рук

Астраханская область, основной в России производитель овощей, столкнулась с нехваткой рабочих из-за квот на трудовых мигрантов. Власти региона на фоне рисков для аграриев попросили отменить ограничения, сообщает «РБК».

иллюстративное
Фото иллюстративное

Отмечается, что чиновники предложили отменить ограничения на привлечение мигрантов к выращиванию и сбору овощей в Астраханской области.

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Согласно постановлению правительства РФ, на предприятиях региона, занимающихся выращиванием овощей, число иностранных рабочих не должно превышать 40 процентов от общего числа. В целом принятые ограничения снизили допустимую долю иностранных рабочих в разных отраслях более чем в десяти российских регионах, включая Краснодарский край, Калужскую, Рязанскую и другие области.

С инициативой отмены ограничения по найму иностранных работников в сфере выращивания овощей в регионе выступили правительство Астраханской области и федеральный Минсельхоз — именно по их предложению Минтруда разработало проект с изменениями в постановление, сообщили в пресс-службе ведомства.

«В условиях жесткого дефицита неквалифицированной рабочей силы фермеры значительно сократят количество посевных площадей, что напрямую повлияет на обеспечение продовольственной безопасности не только Астраханской области, но и Российской Федерации в целом», — говорится в документе.

Инициативу поддержали, но публично детали не раскрывались.

Астраханская область на протяжении многих лет сохраняет первое место по производству овощей в России. В 2024 году, по предварительным данным Росстата, в регионе собрано 1,9 миллиона тонн овощей. Для сравнения: валовой сбор овощей в РФ за 2024-й предварительно составил 13,8 миллиона тонн.

В Астраханской области выращиваются более 70 процентов томатов и 30 процентов лука, а также каждый третий арбуз в товарном секторе.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/327989/
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