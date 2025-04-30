В 2025 году на ирригационную систему КР выделят 5 миллиардов сомов

Заместитель председателя кабинета министров Бакыт Торобаев в рамках рабочей поездки в Джалал-Абадскую область ознакомился с ходом реализации ирригационных проектов в регионе. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза.

По ее данным, он ознакомился с текущим состоянием ирригационных систем Сузакского, Ноокенского районов и Чон-Ноокенского канала.

В ходе встреч Бакыт Торобаев отметил, что в 2025 году из государственного бюджета на эту отрасль будет выделено 5 миллиардов сомов, и на их основе будут реализованы 10 крупных инвестиционных проектов.

Также он подчеркнул необходимость пересмотра структуры посевов с учетом климатических изменений и внедрения водосберегающих технологий.

По итогам заседаний были приняты решения о завершении проектно-сметной документации для строительства ирригационных систем в кратчайшие сроки, уточнении необходимых ресурсов и своевременном начале работ.