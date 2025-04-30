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Экономика

Дефицит кадров в России оказался рекордным за всю историю наблюдений

Дефицит кадров в России оказался рекордным за всю историю наблюдений — с 2008 года. Об этом
пишет проект «Если быть точным» со ссылкой на данные Росстата.

В 2024-м российским компаниям не хватало 2,2 миллиона работников — 7,6 процента от общего числа жителей. Это самый большой дефицит кадров за всю историю наблюдений с 2008 года. Например, в 2022-м он составлял 5,4 процента, а в 2020 году — 3,7 процента.

Больше всего российским фирмам не хватает водителей, рабочих в промышленности и механиков, инженеров, строителей и рабочих, а также операторов оборудования. Наиболее острый дефицит работников — среди фермеров, лесоводов, рыбаков и неквалифицированных рабочих в промышленности и строительстве.

Росстат также учитывает дефицит по специальностям. Из 20 профессий высшего или среднего уровня квалификации с наибольшим дефицитом кадров половина связана с медициной. Больше всего не хватало врачей скорой помощи (19 процентов), фармацевтов (15 процентов) и диетологов (15 процентов).
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/327862/
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