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Экономика

Аукцион для получения лицензий на пользование недрами в Баткене объявили в КР

Кыргызская геологическая служба проводит открытый аукцион на предоставление лицензий на пользование недрами в Баткенской области.

По данным Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора, торги состоятся 13 июня 2025 года в Кадамджайской районной администрации.

На продажу выставлены четыре участка с запасами барита, железной руды и известняка:

  • площадь Сасык 2 (барит, геологоразведка): Кадамджайский район, стартовая цена — $3 тысячи 218;
  • западный фланг месторождения Надир (железная руда, разработка): Кадамджайский район, стартовая цена — $5 тысяч 283;
  • участок Белес-Булак (известняк, геологоразведка): в 5 километрах к югу от села Халмион, стартовая цена — $770;
  • площадь Лангар 2 (известняк, геологоразведка): в 8 километрах к югу от села Халмион, стартовая цена — $1 тысяча 653.

Подробности об условиях участия в аукционе опубликованы на официальном сайте Службы по недропользованию www.geology.kg.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/327858/
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