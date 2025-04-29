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Экономика

В Тегеране обсудили создание кыргызско-иранского инвестиционного комитета

Заседание межправительственной совместной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству между Кыргызстаном и Ираном состоялось 28 апреля в Тегеране. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Заседание прошло под совместным председательством министра экономики КР Бакыта Сыдыкова и министра сельского хозяйства Ирана доктора Голамрезы Нури (Нури-Гезелджеха).

В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы и ключевые направления двустороннего взаимодействия в сферах торговли, сельского хозяйства, энергетики, логистики и транспорта, цифровизации, гуманитарного сотрудничества, а также в других областях, представляющих взаимный интерес.

По итогам заседания подписан итоговый протокол, охватывающий широкий спектр сотрудничества и реализации совместных мероприятий. Стороны достигли договоренности о принятии скоординированных мер, направленных на дальнейшее расширение торгово-экономических и гуманитарных связей между государствами.

В рамках визита Бакыт Сыдыков также провел двусторонние переговоры с Голамрезой Нури-Гезелджехом. Обсуждались перспективы углубления сотрудничества в агропромышленном комплексе, включая торговлю сельскохозяйственной продукцией, внедрение и использование агротехнологий, подготовку специалистов.

Особое внимание уделено вопросам продовольственной безопасности, устойчивого сельскохозяйственного производства и запланированному подписанию рамочного соглашения о создании кыргызско-иранского инвестиционного комитета.

Кроме того, Бакыт Сыдыков встретился с министром промышленности, рудников и торговли Исламской Республики Иран Сейедом Мохаммадом Атабаком. Стороны обсудили вопросы расширения промышленной кооперации, обмена технологиями, создания совместных предприятий и привлечения инвестиций. Особое внимание уделено укреплению сотрудничества в сфере минеральных ресурсов и легкой промышленности, а также мерам поддержки бизнес-сообщества и созданию постоянно действующей платформы промышленной кооперации.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/327825/
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