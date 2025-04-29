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Экономика

Башкортостан откроет торговое представительство в Кыргызстане

Башкортостан откроет торговое представительство в Кыргызстане до конца года. Об этом журналистам сообщила министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности республики Маргарита Болычева на полях промышленной выставки «Иннопром. Центральная Азия».

По ее словам, также торгпредства будут открыты в Иране и Индии.

Сейчас представительства Башкирии работают в Беларуси, Казахстане, КНР, ОАЭ, Турции и Узбекистане.

Ранее сообщалось, что к лету 2024 года товарооборот Башкортостана и Кыргызстана возрос на 41,1 процента.

Пятая юбилейная международная промышленная выставка «Иннопром. Центральная Азия» проходит в Ташкенте с 28 по 30 апреля. Цель выставки — содействие промышленной кооперации, продвижение новейших технологий и налаживание деловых контактов между производителями, госструктурами и международными партнерами, а также создание новых точек роста экономики.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/327733/
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