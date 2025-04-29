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Экономика

Мосбиржа запустила внебиржевые торги иностранными заблокированными акциями

Московская биржа запустила внебиржевые торги иностранными заблокированными акциями.

К внебиржевым торгам допущены 108 ранее заблокированных американских акций и 19 замороженных фондов международной инвестиционной группы FinEx.

Разрешение Национального клирингового центра заключать с ними внебиржевые сделки действует с 28 апреля 2025 года, следует из его материалов.

Уточняется, что дополнен список бумаг, с которыми возможно заключать внебиржевые сделки для последующего клиринга обязательств, из них в режимах «непрерывный аукцион с центральным контрагентом» и «адресные сделки с кодами расчетов Y0-Y1».

В список допущенных к внебиржевым торгам попали акции Amazon, Bank of America, Citigroup, Chevron, Goldman Sachs, Intel, Coca-Cola, Mastercard, McDonald’s, Netflix и других американских компаний.

Также в перечне несколько ETF от FinEx, ориентированных на инвестиции в зарубежные рынки, в том числе американский, китайский и европейский.

Отмечается, что решение Мосбиржи создает дополнительные условия для инвесторов, которые хотят освободиться от заблокированных иностранных активов. Квалифицированные инвесторы, которые смогут не только продавать, но и покупать бумаги, способны самостоятельно оценивать риски, в том числе учитывать существующие ограничения на распоряжение и участие в корпоративных действиях.

Напомним, иностранные ценные бумаги миллионов российских инвесторов заблокированы из-за санкций Евросоюза. Большая часть активов подпала под блокировку, потому что бумаги учитывались в крупном бельгийском депозитарии Euroclear — он заморозил их по указанию местных властей за несколько месяцев до санкций против отечественного депозитария.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/327700/
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