Понятие «налоговый аудит» вводит в Кыргызстане Министерство экономики. Об этом на заседании парламентского комитета по бюджету и фискальной политике сообщил заместитель главы ведомства Искендер Асылкулов.

Он пояснил, чем налоговый аудит отличается от налоговой проверки.

По словам чиновника, на налоговую проверку вводится мораторий. В таком случае налогоплательщиков могли не проверять в течение нескольких лет. На практике лишь 3 процента малого и среднего бизнеса подвергались налоговой проверке при действии моратория.

Искендер Асылкулов отметил, что потом, когда налоговая проверка все-таки приходит, то выявляются те или иные нарушения.

«Чтобы этого избежать, предприниматели сами смогут обратиться в ГНС с просьбой провести налоговый аудит. По его итогам выдают заключение, если есть какие-то нарушения, их указывают. Предприниматель может сдать уточненный отчет, оплатив 30 процентов от всех налогов. От остальных освобождается», — рассказал он.

Депутат Эльдар Абакиров попросил уточнить, в каких странах есть подобный опыт.

Аналогичный механизм применяется в Грузии, ответил чиновник.

Нардеп возразил. По его данным, в Грузии есть Налоговое агентство, которое и проводит налоговые аудиты. Но это не имеет отношения к Налоговой службе.

«Налоговое агентство Грузии проводит аудит и тем самым помогает предпринимателям выявить те или иные ошибки и нарушения. Если налоговики потом выявят ошибки или нарушения, то ответственность также несет Налоговое агенство наряду с бизнесом», — сказал Эльдар Абакиров.

Он считает, что инициатива содержит элементы коррупциионных рисков.

«А если будет сговор? Они же могут заранее договориться. Это же элемент коррупции», — добавил депутат.