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Экономика

Мировые военные расходы в 2024 году достигли рекордных $2,7 триллиона

В 2024-м военные расходы в мире достигли нового максимума — $2,7 триллиона, что на 9,4 процента больше, чем годом ранее. Это самый резкий рост с момента окончания холодной войны, отмечается в докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

Увеличение расходов на оборону фиксируется десятый год подряд. Наибольший рост зарегистрирован в Европе и на Ближнем Востоке, что, по данным института, является прямым следствием войны в Украине и конфликта в секторе Газа.

Существенно выросли военные расходы Германии, составив $88,5 миллиарда — на 28 процентов больше по сравнению с 2023-м. 

Теперь ФРГ занимает четвертое место в мире по размеру военного бюджета после США, Китая и России.

Рекордные расходы на оборону также зафиксированы у Украины и РФ. Украина в прошлом году выделила на оборону 34 процента ВВП. Для сравнения: Германия направила на эти цели около 2 процентов ВВП.

Россия увеличила свои военные расходы на 38 процентов, до $149 миллиардов, что составляет 7,1 процента ее валового внутреннего продукта.

КНР увеличила свои военные расходы на 7 процентов, доведя их до $314 миллиардов, продолжая тем самым 30-летнюю тенденцию роста.

США сохранили лидерство по объему военных расходов: бюджет на оборону составил $997 миллиардов, что эквивалентно 37 процентам от глобальных военных расходов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/327638/
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