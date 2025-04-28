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Экономика

НБ КР выпускает серебряную коллекционную монету «80 лет Великой Победе»

Национальный банк объявил о введении в обращение с 28 апреля 2025 года новой серебряной коллекционной монеты «80 лет Великой Победе». Монета выпущена в серии «Исторические события» и посвящена празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба НБ КР.

Основным сюжетом лицевой стороны монеты «80 лет Великой Победе» является стилизованная цифра «80» в виде праздничного салюта. В верхней части изображена звезда, в нижней — букет красных гвоздик, обрамленный лентой, как символ скорби и почтения к погибшим в войне. По окружности монеты расположена надпись: «80 лет Великой Победе».

На оборотной стороне монеты в центре размещен герб Кыргызской Республики, обрамленный цифрами «2025» и «1945». Фоном служат парящие голуби, символизирующие мир и свободу. По окружности монеты имеется надпись «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы / Национальный банк Кыргызской Республики». В нижней части указаны проба металла (Ag 925), год выпуска монеты (2025) и ее вес (28,28 g).

Коллекционная монета «80 лет Великой Победе» имеет статус официального платежного средства на территории Кыргызской Республики.

Спецификации монеты:

  • название: «80 лет Великой Победе»;

  • номинал: 10 сомов;

  • металл (проба): Ag 925 (серебро);

  • диаметр: 38,61 миллиметра;

  • вес: 28,28 грамма;

  • тираж: 800 штук.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/327583/
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