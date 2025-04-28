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Экономика

Кыргызстан и Иран подписали меморандум о создании совместного инвесткомитета

Министр экономики Бакыт Сыдыков провел ряд встреч в Республике Иран, направленных на укрепление двусторонних экономических связей. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

В рамках визита состоялась встреча Бакыта Сыдыкова с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Резой Арефом. Стороны обменялись мнениями о текущем состоянии сотрудничества и подтвердили взаимную заинтересованность в его развитии.

Особое внимание было уделено увеличению товарооборота, реализации совместных инвестиционных проектов и эффективному использованию логистического потенциала Ирана для выхода кыргызских товаров на рынки Ближнего Востока. Было отмечено, что укрепление экономических связей отвечает взаимным интересам и открывает новые возможности для деловых кругов обеих стран.

Стороны также подчеркнули важность предстоящего, 14-го заседания совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству как ключевой площадки для выработки практических решений по углублению партнерства.

Кроме того, в Тегеране в рамках заседания совместной межправительственной комиссии министр Бакыт Сыдыков провел переговоры с президентом национального фонда развития Ирана Махди Газанфари.

Итогом этой встречи стало подписание меморандума о взаимопонимании, направленного на формирование исполнительных рамок для создания совместного инвестиционного комитета между Кыргызстаном и Ираном.

В ходе переговоров Бакыт Сыдыков подчеркнул важность скорейшего запуска ирано-кыргызского инвестиционного офиса, отметив его роль в привлечении иранских инвестиций в промышленность, энергетику, инфраструктуру и другие ключевые сектора экономики Кыргызстана.

В рамках подписанного меморандума также предусмотрено предоставление Национальным фондом развития Ирана кредитной линии в размере 50 миллионов евро. Эти средства будут направлены на поддержку экспорта иранских технических и инжиниринговых услуг в Кыргызстан.

Стороны выразили уверенность, что достигнутые договоренности станут основой для углубления двусторонних экономических связей и увеличения товарооборота между Кыргызстаном и Ираном.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/327578/
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