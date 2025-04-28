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Экономика

Прогноз стабильный. Fitch Ratings присвоило Кыргызстану кредитный рейтинг B

Кыргызской Республике присвоен кредитный рейтинг B с прогнозом «Стабильный» международным рейтинговым агентством Fitch Ratings, сообщает кабмин.

Это событие стало важным шагом в укреплении доверия со стороны международных финансовых рынков и открывает новые возможности для привлечения инвестиций в экономику страны, говорится в сообщении.

Fitch Ratings подчеркивает устойчивый экономический рост Кыргызстана, отмечая, что с 2022 по 2024 год ВВП стабильно рос на 9 процентов в год благодаря развитию торговли, притоку капитала и инвестициям в строительный сектор. Агентство также отмечает устойчивые фискальные показатели республики, подчеркивая профицит бюджета в 2023 и 2024 годах, обусловленный эффективным сбором налогов и диверсифицированной налоговой базой.

Fitch Ratings также прогнозирует, что инвестиции в энергетику и горнодобывающую промышленность, благоприятные демографические тенденции и усилия по диверсификации и формализации экономики будут поддерживать среднесрочный и долгосрочный экономический рост КР.

Присвоение рейтинга B стало результатом последовательной работы кабинета министров по повышению прозрачности и устойчивости экономики, а также созданию благоприятного инвестиционного климата, добавили в правительстве.

«Получение кредитного рейтинга от одного из ведущих мировых агентств способствует диверсификации источников финансирования и повышает инвестиционную привлекательность страны. Это позволит Кыргызстану привлекать заимствования на более выгодных условиях и реализовывать масштабные проекты, способствующие экономическому развитию», — отмечено в пресс-релизе.

Fitch Ratings — американская корпорация, известная в основном как рейтинговое агентство. Наряду со Standard & Poor’s и Moody’s входит в так называемую «Большую тройку» международных рейтинговых агентств.

Специализируется на предоставлении мировым кредитным рынкам независимых и ориентированных на перспективу оценок кредитоспособности, аналитических исследований и данных.

Основана 24 декабря 1913 года в Нью-Йорке Джоном Ноулзом Фитчем.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/327545/
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