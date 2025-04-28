С начала года в Кыргызстан перечислено 5,5 миллиарда сомов ввозных пошлин

В первом квартале 2025-го страны ЕАЭС перечислили Кыргызстану ввозные таможенные пошлины на 5,5 миллиарда сомов. Такие данные содержатся в материалах Министерства финансов.

Уточняется, что сумма пошлин увеличилась на 0,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Основная доля средств поступила от России — 4,6 миллиарда сомов.

Согласно сведениям Евразийской экономической комиссии, уплаченные ввозные таможенные пошлины подлежат зачислению и распределению между бюджетами государств — членов ЕАЭС.