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Экономика

Узбекистан и Россия спроектируют Трансафганскую железную дорогу

Специалисты Узбекистана и России спроектируют Трансафганскую железную дорогу, которая создаст новые кратчайшие транзитные коридоры между Юго-Восточной Азией и странами СНГ, Китаем и Европой. Об этом сообщила пресс-служба торгового представительства России в Узбекистане.

«Проектные бюро Узбекистана и России вместе спроектируют Трансафганскую железную дорогу. Маршруты по территории Афганистана станут частью железной дороги Термез — Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар, которая создаст новые кратчайшие транзитные коридоры и соединит рынки Юго-Восточной Азии с рынками стран СНГ, КНР и Европы», — говорится в сообщении.

«Проект позволит сократить сроки и стоимость перевозки грузов на 30-40 процентов. Маршрут Узбекистан — Афганистан — Пакистан станет частью маршрута Север — Юг. По подсчетам, Север — Юг на 30 процентов дешевле и на 40 процентов короче маршрута через Суэцкий канал. Партнерство с главным стратегическим союзником — Россией — в создании транспортного коридора Север — Юг, Трансафганской железной дороги позволит Узбекистану стать ведущим транспортно-логистическим хабом», — отметили в торгпредставительстве. 
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/327476/
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Узбекистан и Россия спроектируют Трансафганскую железную дорогу