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Экономика

Темпы экономического роста в ЕАЭС за 2024 год зафиксированы выше среднемировых

Темпы экономического роста в ЕАЭС за 2024 год зафиксированы выше среднемировых. Об этом заявлено на заседании консультативного комитета по макроэкономической политике Евразийской экономической комиссии под председательством министра по интеграции и макроэкономике Эльдара Алишерова.

Участники рассмотрели доклад за 2024 год об итогах и перспективах социально-экономического развития и мерах, предпринятых государствами — членами ЕАЭС в области макроэкономической политики.

По данным ЕЭК, при этом совокупный ВВП в союзе увеличился на 4,4 процента, а бюджетная и долговая устойчивость осталась неизменной. Большинство ключевых макроэкономических показателей демонстрировали положительную динамику. Отмечено, что в целом в большинстве стран ЕАЭС сохраняется бюджетная и долговая устойчивость. В то же время достижение ценовой стабильности остается одним из приоритетов макроэкономической политики государств-членов.

Также обсуждены изменения в порядок согласования интервальных количественных значений внешних параметров прогнозов, используемых для подготовки официальных прогнозов социально-экономического развития для совершенствования подходов к системе прогнозирования.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/327462/
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