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Экономика

РФ и Таджикистан подписали протокол по эксплуатации Сангтудинской ГЭС-1

Россия и Таджикистан подписали протокол о сотрудничестве по эксплуатации Сангтудинской ГЭС-1. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства РФ.

правительства России
Фото правительства России

С российской стороны документ подписан министром энергетики Сергеем Цивилевым, со стороны Республики Таджикистан — министром энергетики и водных ресурсов Далером Джума.

«Сангтудинская ГЭС-1 является совместным инвестиционным проектом в рамках стратегического сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан в области рационального использования водно-энергетических ресурсов.

Настоящий протокол временно применяется по истечении 10 дней с даты его подписания и вступает в силу с даты получения последнего письменного уведомления по дипломатическим каналам о выполнении сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу», — говорится в сообщении.

Сангтудинская ГЭС-1 — гидроэлектростанция в Дангаринском районе Хатлонской области на реке Вахш. Входит в Вахшский каскад ГЭС, являясь его четвертой ступенью. Установленная мощность 670 мегаватт — 4 гидроагрегата по 167,5 мегаватта каждый. Является второй по мощности введенной в эксплуатацию ГЭС в Таджикистане после Нурекской ГЭС — 3 тысячи мегаватт, обеспечивает около 12 процентов совокупной выработки электроэнергии в стране.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/327458/
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