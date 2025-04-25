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Экономика

Создана рабочая группа по изменению Налогового кодекса Кыргызстана

В Министерстве экономики и коммерции сегодня состоялась первая встреча членов межведомственной рабочей группы по разработке проекта закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс». Она прошла под председательством заместителя министра Искендера Асылкулова. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

В состав рабочей группы вошли шесть депутатов Жогорку Кенеша, 25 представителей государственных органов, а также более 30 представителей бизнес-сообщества.

По сообщению ведомства, эта встреча ознаменовала начало работы над проектом закона, который направлен на оптимизацию налоговой системы с учетом современных экономических реалий и вызовов. В ходе заседания участники обсудили ключевые цели предстоящих изменений, принципы взаимодействия, утвердили план работы и распределили ответственность по основным направлениям проекта.

Отмечается, что созданная рабочая группа станет платформой для эффективного взаимодействия между государственными органами, законодателями и бизнесом. 
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/327406/
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