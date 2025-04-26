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Экономика

Недельный обзор: стоимость золота в Кыргызстане достигла рекорда

Цена обратного выкупа Национальным банком золотых мерных слитков продемонстрировала заметные колебания с 21 по 25 апреля 2025 года, достигнув исторического максимума в середине недели.

Неделя началась 21 апреля с цены выкупа унции золота 290 тысяч 625 сомов, немного снизившись на следующий день до 289 тысяч 857 сомов.

Пик стоимости зафиксирован 23 апреля. В этот день цена обратного выкупа достигла рекордных 300 тысяч 992 сомов.

Это самая высокая стоимость обратного выкупа золота, установленная Нацбанком за все время наблюдений в Кыргызстане.

Однако после достижения пика цена начала снижаться, опустившись 24 апреля до 286 тысяч 555 сомов.

По состоянию на конец недели, 25 апреля, стоимость обратного выкупа золота НБ КР составила 292 тысячи 138 сомов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/327392/
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