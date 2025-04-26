13:45
USD 87.45
EUR 99.28
RUB 1.06
Экономика

Фермеры из Баткенской области экспортируют клубнику в Россию и Казахстан

Сельскохозяйственный кооператив «Кызыл Алтын», расположенный в Ак-Турпакском айыльном аймаке Кадамджайского района Баткенской области, в настоящее время обрабатывает 7 гектаров земли. В объединении трудятся 14 человек. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза.

В этом году кооператив выращивает клубнику сорта «Клери» на площади 4 гектара. Отмечается, что урожайность с гектара достигает 30 тонн.

Выращенная клубника экспортируется в Россию и Казахстан. Цена экспорта составляет 420-430 сомов за килограмм.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/327387/
просмотров: 497
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстандан экспорттолгон айыл чарба продукциясы 96 миң тоннадан ашты
Минэкономики предупредило бизнес о последствиях нарушения экспортного контроля
Кыргызстан планирует нарастить экспорт сельхозпродукции в Китай
Кыргызстан остается основным поставщиком японских авто в РФ — «Автостат»
Россия вводит запрет на экспорт бензина с 1 марта до 31 августа 2025 года
В 2024 году в Узбекистан экспортировано 100 тысяч тонн картофеля
Кыргызстан в январе вновь возглавил десятку экспортных партнеров Грузии
Минводсельпром решил не вводить запрет на экспорт картофеля
Фасоль, шерсть, кашемир. Что еще Кыргызстан будет экспортировать в Китай
Запрет на экспорт скота не связан со словами Жанара Акаева — Ветеринарная служба
Популярные новости
Когда платить налоги и&nbsp;сдавать отчеты. Календарь на&nbsp;2025 год от&nbsp;Налоговой службы Когда платить налоги и сдавать отчеты. Календарь на 2025 год от Налоговой службы
С&nbsp;1&nbsp;мая в&nbsp;Кыргызстане изменятся сроки оформления электронных счетов-фактур С 1 мая в Кыргызстане изменятся сроки оформления электронных счетов-фактур
Хочу разбогатеть, но&nbsp;не&nbsp;получается. Топ-10 вредных финансовых привычек Хочу разбогатеть, но не получается. Топ-10 вредных финансовых привычек
Доллар вырос, рубль упал. Курс валют на&nbsp;25&nbsp;апреля Доллар вырос, рубль упал. Курс валют на 25 апреля
Бизнес
ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; усиливает экспертное сообщество участников НПС &laquo;Элкарт&raquo; ЗАО «МПЦ» усиливает экспертное сообщество участников НПС «Элкарт»
Девелопер RCA Living и&nbsp;50&nbsp;агентств недвижимости подписали соглашение Девелопер RCA Living и 50 агентств недвижимости подписали соглашение
KOICA провела ежегодную встречу партнеров программы WFK в&nbsp;Кыргызстане KOICA провела ежегодную встречу партнеров программы WFK в Кыргызстане
O!Bank становится ближе&nbsp;&mdash; больше точек, больше возможностей O!Bank становится ближе — больше точек, больше возможностей
26 апреля, суббота
13:35
Айбек Джунушалиев поручил повысить зарплаты работникам коммунальных предприятий Айбек Джунушалиев поручил повысить зарплаты работникам...
13:31
Угрожали милиционерам пистолетом. В селе Маевка задержаны четверо граждан
13:23
Отечественные мастера сшили жилетки для первых лиц Кыргызстана
13:12
Кипр предоставляет стипендии студентам из Кыргызстана
13:02
В КР задержан объявленный в розыск правоохранительными органами РФ иностранец