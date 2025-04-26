Фермеры из Баткенской области экспортируют клубнику в Россию и Казахстан

Сельскохозяйственный кооператив «Кызыл Алтын», расположенный в Ак-Турпакском айыльном аймаке Кадамджайского района Баткенской области, в настоящее время обрабатывает 7 гектаров земли. В объединении трудятся 14 человек. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза.

В этом году кооператив выращивает клубнику сорта «Клери» на площади 4 гектара. Отмечается, что урожайность с гектара достигает 30 тонн.





Выращенная клубника экспортируется в Россию и Казахстан. Цена экспорта составляет 420-430 сомов за килограмм.