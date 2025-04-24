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Экономика

Кабмин призывает американский бизнес инвестировать в экономику Кыргызстана

Глава кабмина Адылбек Касымалиев, находясь с рабочей поездкой в Вашингтоне, принял участие в круглом столе с членами кыргызско-американского делового совета. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

В своем выступлении глава кабмина отметил, что встреча является важной площадкой для укрепления взаимопонимания и установления партнерских связей между предпринимательскими кругами Кыргызстана и США.

кабмин КР
Фото кабмин КР. Кабмин призывает американский бизнес инвестировать в экономику Кыргызстана

Руководитель кабмина проинформировал участников круглого стола о реализации масштабных инфраструктурных проектов, направленных на экономическую интеграцию региона и обладающих значительным инвестиционным интересом. Он также упомянул об усилиях правительства по сокращению бюрократических барьеров и стратегически выгодном географическом расположении страны, создающем благоприятные условия для ведения бизнеса.

Продолжив, Адылбек Касымалиев пригласил американских инвесторов активно участвовать в развитии кыргызской экономики.

«Прямые иностранные инвестиции из Соединенных Штатов выступают существенным стимулом для развития нашей экономики. Мы видим значительные возможности для расширения и углубления двусторонних экономических связей», — заявил он.

Председатель кабмина добавил, что Кыргызстан предлагает выгодные условия для инвесторов, включая либеральное налоговое законодательство и доступ к рынкам с совокупным населением более 500 миллионов человек. По его словам, государство гарантирует защиту частной собственности и предоставляет налоговые и регуляторные преференции в свободных экономических зонах.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/327232/
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