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Экономика

Госбюджет получил более 650 миллионов сомов от тонировки передних стекол авто

Сумма сборов за тонирование боковых стекол передних дверей автомобилей в Кыргызстане за прошлый год составила 650,1 миллиона сомов, что на 138,3 процента превышает плановые показатели. Об этом говорится в отчете об исполнении государственного бюджета за 2024-й, опубликованном Министерством финансов.

Установленный план составлял 469,9 миллиона сомов. Таким образом, перевыполнение составило 225,8 миллиона по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, темп роста достиг 153,2 процента.

Напомним, порядок уплаты сбора и регистрации разрешения на тонирование передних боковых стекол вступил в силу с 1 июня 2022-го.

Размер сбора за получение разрешения составляет:

  • 50 тысяч сомов для физических лиц;
  • 70 тысяч сомов для юридических лиц;
  • 90 тысяч сомов для нерезидентов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/327207/
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