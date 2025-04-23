Председатель государственной налоговой службы Алмамбет Шыкмаматов провел встречу с жителями и предпринимателями Таласской области в рамках своей рабочей поездки в регион. Об этом сообщила пресс-служба ГНС КР.

В ходе открытого диалога глава Налоговой службы дал разъяснения по последним налоговым нововведениям. Особое внимание было уделено вопросу возвращения патентной системы для субъектов, занимающихся торговой деятельностью.

«Сегодня мы не просто провели встречу с предпринимателями, но и тщательно проанализировали ситуацию. На основе полученных данных еще раз убедились в правильности решения вернуть патентную систему для торговли. Все эти меры реализуются по поручению президента, чтобы бизнесу было проще работать и легче исполнять налоговые обязательства», — приводятся слова Алмамбета Шыкмаматова в сообщении ГНС.

Фото ГНС. Глава ГНС разъяснил налоговые изменения бизнесу

Он также отметил, что государство заинтересовано в создании благоприятной и понятной налоговой среды, в связи с чем активно разрабатываются упрощенные механизмы налогообложения, учитывающие реальные условия ведения малого и среднего бизнеса.

Во время встречи предприниматели региона задали вопросы, касающиеся подачи налоговой отчетности, применения контрольно-кассовых машин, электронных счетов-фактур и других аспектов налогового администрирования. Со стороны бизнеса были озвучены конкретные предложения по совершенствованию налогового законодательства.

На встрече также был поднят вопрос о штрафах за несвоевременную уплату налогов. В ответ глава ГНС заявил: «Каждый предприниматель должен стремиться к добросовестному и своевременному выполнению своих налоговых обязательств. Только так можно избежать штрафов и пеней».

В ГНС добавили, что служба продолжает разъяснительную работу на местах и активно взаимодействует с бизнес-сообществом для формирования сбалансированной и прозрачной налоговой политики.