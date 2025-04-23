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Экономика

ГНС и южнокорейская компания обсудили сотрудничество в сфере цифровизации

Государственная налоговая служба провела рабочую встречу с делегацией компании Douzone Bizon из Республики Корея. Об этом сообщила пресс-служба ГНС КР.

Кыргызскую делегацию на переговорах возглавил заместитель председателя ГНС Кубанычбек Ысабеков.

Со стороны южнокорейской компании Douzone Bizon во встрече приняли участие председатель Енгу Ким, президент Кансу Ли, вице-президент Енгу Джи. Также присутствовали представитель Dordoi Korea Чжунхван Хо, представитель Ассоциации Dordoi Хо Сон Ким и менеджер по продажам Босунг Ким.

Ключевой темой обсуждения стали перспективы двустороннего сотрудничества в области цифровизации налогового администрирования и развития электронного государственного управления.

Представители Douzone Bizon презентовали свои интегрированные решения в сфере цифрового налогового администрирования и ERP-систем. Они также поделились опытом внедрения подобных цифровых технологий в налоговой системе Республики Корея.

Государственная налоговая служба Кыргызстана выразила заинтересованность в дальнейшем изучении представленного опыта. Было отмечено, что ГНС рассмотрит возможности для адаптации и применения современных IT-решений в национальной налоговой системе.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/327046/
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