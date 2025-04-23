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Экономика

Рубль и доллар выросли. Курс валют на 23 апреля

Официальные курсы доллара США, российского рубля и тенге за сутки повысились, тогда как курсы евро и китайского юаня снизились.

Доллар США

  • Официальный курс Национального банка — 86,8750 сома (рост — 0,01 процента).

  • Средний курс в обменных пунктах Бишкека за последние два часа: покупка — 86,92 сома, продажа — 87,38 сома.

Евро

  • Официальный курс Нацбанка — 99,9019 сома (снижение — 0,50 процента).

  • Средний курс в обменных пунктах столицы за последние два часа: покупка — 98,75 сома, продажа — 99,75 сома.

Российский рубль

  • Официальный курс НБ КР — 1,0883 сома (рост — 0,97 процента).

  • Средний курс в обменных пунктах Бишкека за последние два часа: покупка — 1,058 сома, продажа — 1,080 сома.

Казахский тенге

  • Официальный курс Национального банка — 0,1677 сома (рост — 0,72 процента).

  • Средний курс в обменных пунктах столицы за последние два часа: покупка — 0,1172 сома, продажа — 0,1855 сома.

Китайский юань

  • Официальный курс Нацбанка — 11,8791 сома (снижение — 0,35 процента).

  • Средний курс в обменных пунктах Бишкека за последние два часа: покупка — 12,10 сома, продажа — 12,50 сома.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/326997/
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