14:11
USD 86.99
EUR 99.28
RUB 1.06
Экономика

Рубль заметно подорожал, доллар просел. Курс валют на 22 апреля

Официальные курсы евро и российского рубля за сутки повысились, тогда как курсы доллара США, казахского тенге и китайского юаня снизились. 

Доллар США

  • Официальный курс Нацбанка — 86,8678 сома (снижение — 0,27 процента).

  • Средний курс в обменных пунктах Бишкека за последние два часа: покупка — 86,74 сома, продажа — 87,22 сома.

Евро

  • Официальный курс НБ КР — 100,4061 сома (рост — 1,37 процента).

  • Средний курс в обменных пунктах столицы за последние два часа: покупка — 99,36 сома, продажа — 100,32 сома.

Российский рубль

  • Официальный курс Национального банка — 1,0778 сома (рост — 1,12 процента).

  • Средний курс в обменных пунктах Бишкека за последние два часа: покупка — 1,052 сома, продажа — 1,086 сома.

Казахский тенге

  • Официальный курс Нацбанка — 0,1665 сома (снижение — 0,30 процента).

  • Средний курс в обменных пунктах столицы за последние два часа: покупка — 0,1153 сома, продажа — 0,1836 сома.

Китайский юань

  • Официальный курс НБ КР — 11,9209 сома (снижение — 0,05 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах Бишкека за последние два часа: покупка — 12,10 сома, продажа — 12,50 сома.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/326858/
просмотров: 9030
Версия для печати
Материалы по теме
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 24 апреля
Рубль заметно подешевел, доллар вырос. Курс валют на 24 апреля
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 23 апреля
Рубль и доллар выросли. Курс валют на 23 апреля
Евро достиг трехлетнего максимума после критики ФРС США
Рубль вырос, доллар просел. Курс валют на 21 апреля
Доллар и рубль подешевели. Курс валют на 18 апреля
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 17 апреля
Евро вырос, все остальные валюты подешевели. Курс на 17 апреля
Рубль заметно вырос. Курс валют на 16 апреля
Популярные новости
Президент подписал указ о&nbsp;возвращении патентов. Что изменится для бизнеса Президент подписал указ о возвращении патентов. Что изменится для бизнеса
Рубль вырос, доллар просел. Курс валют на&nbsp;21&nbsp;апреля Рубль вырос, доллар просел. Курс валют на 21 апреля
Перспективы Кыргызстана стать сухопутным аналогом Суэцкого канала Перспективы Кыргызстана стать сухопутным аналогом Суэцкого канала
Рубль и&nbsp;доллар выросли. Курс валют на&nbsp;23&nbsp;апреля Рубль и доллар выросли. Курс валют на 23 апреля
Бизнес
MBANK усиливает защиту клиентов: новая функция против мошенников MBANK усиливает защиту клиентов: новая функция против мошенников
MEGA празднует 19&nbsp;лет&nbsp;&mdash; и&nbsp;дарит повышенный кешбэк MEGA празднует 19 лет — и дарит повышенный кешбэк
QR-платежи&nbsp;&mdash; часть новой финансовой культуры в&nbsp;Кыргызстане QR-платежи — часть новой финансовой культуры в Кыргызстане
O!Business&nbsp;&mdash; быстрое и&nbsp;удобное управление бизнесом O!Business — быстрое и удобное управление бизнесом
24 апреля, четверг
13:58
С бишкекчан деньги на текущий ремонт лифтов не собираем — вице-мэр С бишкекчан деньги на текущий ремонт лифтов не собираем...
13:50
В одной из школ Бишкека преподаватель подняла руку на ученика. Ее наказали
13:44
Минюст и Минэкономики предлагают отменить большинство лицензий и разрешений
13:43
Касым-Жомарт Токаев жестко раскритиковал работу иностранных НКО в Казахстане
13:24
Главред «Апреля»: Будем работать и доказывать свою правоту в суде