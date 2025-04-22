Рубль заметно подорожал, доллар просел. Курс валют на 22 апреля

Официальные курсы евро и российского рубля за сутки повысились, тогда как курсы доллара США, казахского тенге и китайского юаня снизились.
Официальный курс Нацбанка — 86,8678 сома (снижение — 0,27 процента). Средний курс в обменных пунктах Бишкека за последние два часа: покупка — 86,74 сома, продажа — 87,22 сома. Официальный курс НБ КР — 100,4061 сома (рост — 1,37 процента). Средний курс в обменных пунктах столицы за последние два часа: покупка — 99,36 сома, продажа — 100,32 сома. Официальный курс Национального банка — 1,0778 сома (рост — 1,12 процента). Средний курс в обменных пунктах Бишкека за последние два часа: покупка — 1,052 сома, продажа — 1,086 сома. Официальный курс Нацбанка — 0,1665 сома (снижение — 0,30 процента). Средний курс в обменных пунктах столицы за последние два часа: покупка — 0,1153 сома, продажа — 0,1836 сома.
- Официальный курс НБ КР — 11,9209 сома (снижение — 0,05 процента).
- Средний курс в обменных пунктах Бишкека за последние два часа: покупка — 12,10 сома, продажа — 12,50 сома.