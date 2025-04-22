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Экономика

Объем строительных работ в Кыргызстане увеличился на 12,1 процента

Объем строительных работ в ЕАЭС увеличился на 10,1 процента в январе – феврале 2025 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом свидетельствуют данные Евразийской экономической комиссии.

Отмечается, что рост наблюдался во всех странах союза. Наиболее высокий показатель зафиксирован в Беларуси (15,6 процента). Далее следуют Армения с 13,3 процента , Казахстан с 12,8 процента, Кыргызстан с 12,1 процента и Россия с 9,8 процента.

Напомним, согласно статистическим данным ЕЭК, в конце прошлого года Кыргызстан лидировал в ЕАЭС по объемам строительства с 38,3 процента.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/326850/
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