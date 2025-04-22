Всемирный банк предоставит Кыргызстану $120 миллионов: на что пойдут средства

Совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил выделение Кыргызстану $120 миллионов на реализацию проекта развития устойчивого финансового рынка для микро-, малых и средних предприятий. Об этом сообщается на сайте ВБ.

Уточняется, что еще $50 миллионов в виде кредита предоставит Азиатский банк инфраструктурных инвестиций. Общий объем финансирования составит $170 миллионов.

Проект будет реализован для поддержки устойчивого экономического роста и развитие зеленого финансирования. Предполагается расширение доступа бизнеса к кредитам через оптовое финансирование, создание Фонда зеленого финансирования и внедрение механизма зеленых гарантий через Гарантийный фонд.

По словам главы офиса ВБ в КР Хью Риддела, проект окажет прямую поддержку микро-, малым и средним предприятиям, а также финансовым учреждениям, что, в свою очередь, будет способствовать устойчивому экономическому росту и созданию тысяч новых рабочих мест.

Механизм зеленых гарантий будет снижать кредитные риски банков и стимулировать финансирование бизнеса, реализующих проекты в области энергоэффективности и возобновляемой энергетики.