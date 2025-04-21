14:10
USD 86.99
EUR 99.28
RUB 1.06
Экономика

Торговая война США и Китая: экономисты Казахстана обеспокоены последствиями

Первые последствия от торговой войны между США и Китаем могут проявиться в Казахстане уже через 1,5 месяца. Такое мнение озвучили эксперты.

Глава Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен» Раимбек Баталов сообщил, что начат сбор информации о проблемах бизнеса на фоне торговой войны США и Китая.

«Планируется структурировать их в нашей цифровой карте бизнеса — на единой платформе, где любой сигнал будет диагностирован на ранней стадии и своевременно обработан», — сказал он.

Министр национальной экономики Серик Жумангарин подчеркнул, что, помимо отслеживаемых макроэкономических индикаторов и бюджетных параметров, правительству необходимы так называемые тонкие сигналы из реального сектора экономики, такие как затоваривание на складах или перебои в логистике.

«В каждой отрасли есть свои маркеры, которые могут свидетельствовать о надвигающихся проблемах. Эти сигналы должны своевременно доходить до правительства, чтобы реагировать до того, как последствия станут системными», — пояснил чиновник.

По его словам, несмотря на возможное ужесточение экономической повестки, не планируется сокращение финансирования инфраструктурных объектов, энергетических проектов и строительства жилья, так как именно эти направления обеспечивают мультипликативный эффект для экономики.

Руководитель Ассоциации электромашиностроителей Казахстана Галым Булатов рассказал, что из-за санкций отечественные производители сталкиваются с трудностями при зачислении валютной выручки.

Президент Ассоциации застройщиков Казахстана Виктор Микрюков обеспокоен возможным наплывом дешевой продукции из Китая.

В НПП добавили, что все данные от бизнес-сектора страны будут формироваться в специальный формуляр — инструмент для сбора информации в режиме реального времени.

По данным представителя Центра исследований прикладной экономики Жаксыбека Кулекеева, около 80 процентов всех поставок за рубеж формируется всего 10 товарными позициями. В начале года зафиксировано снижение объемов экспорта на 12 процентов — это около $2,5 миллиарда по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По его словам, такой спад является тревожным сигналом.

«На фоне нестабильности мировой экономики и неопределенности в Китае, где ожидается возможное замедление роста на 2 процента, риски для бизнеса только усиливаются. У Казахстана есть максимум два месяца, прежде чем страна начнет ощущать последствия глобальной волатильности. Тысячи предпринимателей, осуществляющих торгово-экономическую деятельность, раньше всех могут ощутить сложности», — сказал эксперт.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/326744/
просмотров: 5020
Версия для печати
Материалы по теме
Касым-Жомарт Токаев жестко раскритиковал работу иностранных НКО в Казахстане
Торговая война. Дональд Трамп пообещал снизить пошлины на товары из Китая
Страны СНГ инвестировали в экономику Казахстана $4 миллиарда
Китай предупредил страны, которые пойдут на тарифную сделку с США, о контрмерах
В Ленинском мужчине выстрелили в лицо. Подозреваемый скрывался в Казахстане
Торговая война. Китай остановил закупки сжиженного природного газа из США
Трамп приостановил введение пошлин после переговоров с Минфином и Минторгом
В Казахстане суд разрешил определять национальность ребенка не по родителям
Жогорку Кенеш одобрил соглашение с Казахстаном по пансионатам на Иссык-Куле
В ответ на пошлины США Китай полностью прекратил экспорт редких минералов и руд
Популярные новости
Президент подписал указ о&nbsp;возвращении патентов. Что изменится для бизнеса Президент подписал указ о возвращении патентов. Что изменится для бизнеса
Рубль вырос, доллар просел. Курс валют на&nbsp;21&nbsp;апреля Рубль вырос, доллар просел. Курс валют на 21 апреля
Перспективы Кыргызстана стать сухопутным аналогом Суэцкого канала Перспективы Кыргызстана стать сухопутным аналогом Суэцкого канала
Рубль и&nbsp;доллар выросли. Курс валют на&nbsp;23&nbsp;апреля Рубль и доллар выросли. Курс валют на 23 апреля
Бизнес
MBANK усиливает защиту клиентов: новая функция против мошенников MBANK усиливает защиту клиентов: новая функция против мошенников
MEGA празднует 19&nbsp;лет&nbsp;&mdash; и&nbsp;дарит повышенный кешбэк MEGA празднует 19 лет — и дарит повышенный кешбэк
QR-платежи&nbsp;&mdash; часть новой финансовой культуры в&nbsp;Кыргызстане QR-платежи — часть новой финансовой культуры в Кыргызстане
O!Business&nbsp;&mdash; быстрое и&nbsp;удобное управление бизнесом O!Business — быстрое и удобное управление бизнесом
24 апреля, четверг
13:58
С бишкекчан деньги на текущий ремонт лифтов не собираем — вице-мэр С бишкекчан деньги на текущий ремонт лифтов не собираем...
13:50
В одной из школ Бишкека преподаватель подняла руку на ученика. Ее наказали
13:44
Минюст и Минэкономики предлагают отменить большинство лицензий и разрешений
13:43
Касым-Жомарт Токаев жестко раскритиковал работу иностранных НКО в Казахстане
13:24
Главред «Апреля»: Будем работать и доказывать свою правоту в суде