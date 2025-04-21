Торговая война США и Китая: экономисты Казахстана обеспокоены последствиями

Первые последствия от торговой войны между США и Китаем могут проявиться в Казахстане уже через 1,5 месяца. Такое мнение озвучили эксперты.

Глава Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен» Раимбек Баталов сообщил, что начат сбор информации о проблемах бизнеса на фоне торговой войны США и Китая.

«Планируется структурировать их в нашей цифровой карте бизнеса — на единой платформе, где любой сигнал будет диагностирован на ранней стадии и своевременно обработан», — сказал он.

Министр национальной экономики Серик Жумангарин подчеркнул, что, помимо отслеживаемых макроэкономических индикаторов и бюджетных параметров, правительству необходимы так называемые тонкие сигналы из реального сектора экономики, такие как затоваривание на складах или перебои в логистике.

«В каждой отрасли есть свои маркеры, которые могут свидетельствовать о надвигающихся проблемах. Эти сигналы должны своевременно доходить до правительства, чтобы реагировать до того, как последствия станут системными», — пояснил чиновник.

По его словам, несмотря на возможное ужесточение экономической повестки, не планируется сокращение финансирования инфраструктурных объектов, энергетических проектов и строительства жилья, так как именно эти направления обеспечивают мультипликативный эффект для экономики.

Руководитель Ассоциации электромашиностроителей Казахстана Галым Булатов рассказал, что из-за санкций отечественные производители сталкиваются с трудностями при зачислении валютной выручки.

Президент Ассоциации застройщиков Казахстана Виктор Микрюков обеспокоен возможным наплывом дешевой продукции из Китая.

В НПП добавили, что все данные от бизнес-сектора страны будут формироваться в специальный формуляр — инструмент для сбора информации в режиме реального времени.

По данным представителя Центра исследований прикладной экономики Жаксыбека Кулекеева, около 80 процентов всех поставок за рубеж формируется всего 10 товарными позициями. В начале года зафиксировано снижение объемов экспорта на 12 процентов — это около $2,5 миллиарда по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По его словам, такой спад является тревожным сигналом.

«На фоне нестабильности мировой экономики и неопределенности в Китае, где ожидается возможное замедление роста на 2 процента, риски для бизнеса только усиливаются. У Казахстана есть максимум два месяца, прежде чем страна начнет ощущать последствия глобальной волатильности. Тысячи предпринимателей, осуществляющих торгово-экономическую деятельность, раньше всех могут ощутить сложности», — сказал эксперт.