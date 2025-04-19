Объем переводов денег из Кыргызстана в Грузию показал резкий рост

Объем переводов денег из Кыргызстана в Грузию в марте 2025-го показал резкий рост. Такие данные содержатся в материалах Национального банка Грузии.

Уточняется, что в указанный период объем денежных переводов в Грузию из-за границы составил $292 миллиона, это на 4 процента больше объема за аналогичный период прошлого года.

По объему переводов на первом месте остаются США, продолжая тенденцию 2024-го. Ранее лидерские позиции занимала Россия.

По данным Нацбанка Грузии, резко выросли переводы из КР — сразу на 155 процентов. Из нашей республики переведено $7 миллионов.

Существенное снижение при этом показал Казахстан — на 44 процента. Спад из России, продолжающийся с 2023 года, составил 29 процентов.