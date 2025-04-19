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Экономика

Цены на поставки серебра из Казахстана выросли за год почти в полтора раза

Цены на поставки серебра из Казахстана выросли за год почти в полтора раза. Это позволило компенсировать сокращение объемов экспорта, сообщает Energyprom.

Отмечается, что за первые два месяца 2025-го в РК добыли 92,1 тонны серебра. Это на 28 процентов меньше по сравнению с январем-февралем прошлого года. В целом за 2024-й в соседней стране произвели 697,5 тонны аффинированного серебра, при этом на экспорт отправили 707,3 тонны необработанного или полуобработанного металла. Это на 19,1 процента меньше, в отличие от 2023 года.

Основная доля экспорта — 70 процентов — пришлась на США и Великобританию. В денежном выражении он сократился незначительно — на 3,1 процента (до $623 миллионов).

Казахстан входит в двадцатку главных мировых производителей серебра с показателем 16,6 миллиона унций в год.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/326628/
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