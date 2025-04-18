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Экономика

«Кыргызалтын» стал владельцем Кара-Балтинского горнорудного комбината

Государственная компания «Кыргызалтын» полностью взяла под контроль активы бывшего Кара-Балтинского горнорудного комбината. Об этом говорится в отчете за 2024 год, опубликованном в газете «Эркин-Тоо».

Основным решением стало приобретение 100 процентов доли в ОсОО «Карабалтинская горнорудная компания», созданном на базе реструктурированных активов КГРК.

Стоимость сделки составила 322,9 миллиона сомов.

Кроме того, «Кыргызалтын» получил в управление крупные имущественные комплексы:

  • более 750 гектаров земель, на которых расположены хвостохранилища и санитарно-защитная зона, в бесплатное пользование на 49 лет;
  • 31 гектар земли, здания и оборудование, переданные Минфином, в бесплатное пользование на 15 лет;
  • активы КГРК в Кара-Балте на 234 миллиона сомов, находившиеся в залоге у «Керемет Банка», с возможностью выкупа в течение трех лет.

Суммарная стоимость полученных активов составила 393,2 миллиона сомов. Эти активы «Кыргызалтын» передал в доверительное управление своей дочерней компании — ОсОО «Карабалтинская горнорудная компания».
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/326598/
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