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Экономика

Кыргызстан демонстрирует рекордный экономический рост в первом квартале — кабмин

Кыргызстан демонстрирует рекордный экономический рост в первом квартале 2025 года. Сегодня глава кабинета министров Адылбек Касымалиев объявил об итогах социально-экономического развития страны за первый квартал.

Главным показателем стал рост ВВП на 13,1 процента, свидетельствующий о колоссальном прогрессе по всем ключевым направлениям, отметили в кабмине.

Особо значительные темпы роста продемонстрировали следующие отрасли:

  • Пищевая промышленность: рост производства составил 71 процент, что говорит об успешной реализации программ поддержки сельского хозяйства и перерабатывающих предприятий.
  • Строительство: объемы строительства увеличились на 69 процентов, что свидетельствует об активной инвестиционной деятельности и развитии инфраструктуры.
  • Инвестиции в основной капитал: Рост инвестиций составил впечатляющие 90 процентов, что указывает на благоприятный инвестиционный климат и доверие бизнеса к перспективам развития страны.

«Эти результаты являются свидетельством эффективной работы команды президента. Мы продолжим работать над созданием благоприятных условий для развития экономики и повышения уровня жизни населения», — заявил Адылбек Касымалиев.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/326488/
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