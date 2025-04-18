Кыргызстан демонстрирует рекордный экономический рост в первом квартале 2025 года. Сегодня глава кабинета министров Адылбек Касымалиев объявил об итогах социально-экономического развития страны за первый квартал.

Главным показателем стал рост ВВП на 13,1 процента, свидетельствующий о колоссальном прогрессе по всем ключевым направлениям, отметили в кабмине.

Особо значительные темпы роста продемонстрировали следующие отрасли:

Пищевая промышленность: рост производства составил 71 процент, что говорит об успешной реализации программ поддержки сельского хозяйства и перерабатывающих предприятий.

Строительство: объемы строительства увеличились на 69 процентов, что свидетельствует об активной инвестиционной деятельности и развитии инфраструктуры.

Инвестиции в основной капитал: Рост инвестиций составил впечатляющие 90 процентов, что указывает на благоприятный инвестиционный климат и доверие бизнеса к перспективам развития страны.

«Эти результаты являются свидетельством эффективной работы команды президента. Мы продолжим работать над созданием благоприятных условий для развития экономики и повышения уровня жизни населения», — заявил Адылбек Касымалиев.