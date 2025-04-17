В ЕЭК обсудили инициативу стран ЕАЭС упростить заполнение декларации на товары

В рабочей группе Евразийской экономической комиссии обсудили инициативу стран ЕАЭС упростить заполнение декларации на товары. Об этом сообщили в ЕЭК.

Отмечается, что ранее страны Евразийского экономического союза передали ряд инициатив, связанных с изменениями правил заполнения декларации на товары. В частности, для упрощения вывоза товаров предложено не заполнять сведения о предшествующей таможенной процедуре и документе при экспорте ранее ввезенных товаров и приобретших статус товаров союза. Также по предложению бизнеса инициированы изменения, направленные на возможность указания при вывозе товаров сведений о транспорте, на котором планируются перевозить товары. Это позволит заранее подавать декларацию.

Рабочая группа по таможенному декларированию создана в 2021 году по решению консультативного комитета по таможенному регулированию ЕЭК. В сферу ее деятельности входят вопросы декларирования товаров, в том числе связанные с формой и порядком заполнения декларации на товары.