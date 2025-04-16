Инвестиции в капитал Кыргызстана за первый квартал года выросли на 90,6 процента

Объем инвестиций в основной капитал Кыргызстана за счет всех источников финансирования по итогам января – марта 2025 года составил 56,8 миллиарда сомов, увеличившись на 90,6 процента. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.

Темпы роста инвестиций значительно ускорились по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, когда рост составлял 63,9 процента.

Согласно данным Минэкономики, увеличение объемов инвестиций обеспечено за счет роста внутренних источников финансирования в 2,1 раза. В то же время объем внешних источников финансирования за этот период, напротив, снизился в 1,5 раза по сравнению с январем – мартом 2024-го.

Основная часть инвестиций в первом квартале 2025 года (около 93 процентов от общего объема) направлена на строительство объектов в следующих секторах:

добыча полезных ископаемых;

обрабатывающие производства;

информация и связь;

обеспечение (снабжение) электроэнергией, газом, паром и кондиционированным воздухом;

образование;

жилищное строительство.

В ведомстве отмечают, что значительная капитализация экономики за отчетный период обусловлена несколькими ключевыми проектами и факторами:

увеличением объемов жилищного строительства в рамках программы «Менин үйүм»;

строительством новой линии производства клинкера сухим способом на ОАО «Кантский цементный завод»;

увеличением инвестиций операторов мобильной связи в развитие и модернизацию сетей, включая строительство новых базовых станций;

реализацией проекта строительства кольцевой автомобильной дороги вокруг озера Иссык-Куль;

увеличением капитальных вложений в развитие городской инфраструктуры со стороны мэрии города Бишкека;

увеличением инвестиций в развитие туристической инфраструктуры страны.

Высокие объемы капитализации экономики способствовали росту строительного сектора. Общий объем валовой продукции строительства за январь – март 2025 года составил 49 миллиардов сомов, показав рост на 69 процентов (в январе – марте 2024 года рост составлял 51,1 процента).