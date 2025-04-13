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Экономика

Торговая война. США отменили пошлины на импорт компьютеров и смартфонов

США отменили ответные пошлины на импорт компьютеров и смартфонов. Таможенная и пограничная служба Соединенных Штатов внесла компьютеры, ноутбуки, телефоны, жесткие диски и чипы памяти в список исключений из импортных пошлин в 145 процентов для Китая и 10 процентов для всего остального мира. Об этом сообщает Bloomberg.

иллюстративное
Фото иллюстративное

Уточняется, что кроме того, пошлины не будут взиматься с оборудования, используемого для производства полупроводников.

Это решение должно смягчить шок покупателей от цен и принести выгоду производителям электроники, таким как Apple и Samsung. По мнению Bloomberg, отсрочка пошлин может оказаться краткосрочной и, вероятно, пошлины все же введут обратно, хотя и с гораздо меньшей ставкой.

По данным Reuters, команда Дональда Трампа собирается заключить 90 торговых соглашений о пошлинах за 90 дней.

«Итак, мы собираемся провести 90 сделок за 90 дней. Это возможно», — заявил советник президента США по торговле и вдохновитель идеи всеобщих пошлин Питер Наварро. По его словам, главным переговорщиком станет сам Дональд Трамп, «ничто не делается без его тщательного изучения».

Эксперты считают, что выполнить такую задачу в указанный срок практически невозможно по нескольким причинам.

Во-первых, даже самая незначительная из торговых сделок Трампа первого срока — пересмотр положений Соглашения о свободной торговле между США и Южной Кореей по автомобильной и сталелитейной промышленности — заняла более восьми месяцев, а всеобъемлющее торговое соглашение между США, Мексикой и Канадой заняло более двух лет.

Во-вторых, организовать 90 переговоров за 90 дней при нехватке людей на многих ключевых должностях или их занятости другими проблемами чрезвычайно сложно. Вероятно, Белому дому придется отдать приоритет нескольким ключевым странам, а для остальных продлить приостановку пошлин.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/325839/
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