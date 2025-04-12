За пять лет услуги для населения наиболее подорожали в Нарынской области

Тарифы на услуги, оказываемые населению Кыргызстана, за последние пять лет продемонстрировали значительный рост, особенно в Нарынской области, где общее повышение составило 60,8 процента. Повышение тарифов на большинство видов услуг зафиксировано во всех регионах республики. Такие данные содержатся в официальной статистике.

Анализ данных за истекшие пять лет показывает региональные различия в динамике цен на конкретные услуги:

Бишкек: наибольший рост отмечен на услуги дошкольного и начального образования (+89,9 процента) и ритуальные услуги (+63,2 процента).

Иссык-Кульская область: лидируют по росту цен услуги по организации культурных мероприятий (+68,5 процента).

Джалал-Абадская область: максимальное повышение зафиксировано на гостиничное обслуживание (в 2,2 раза) и услуги по текущему содержанию и ремонту жилья (в 2 раза).

Нарынская область: рекордный рост показали тарифы на техобслуживание и ремонт личного транспорта (в 3,5 раза), парикмахерские услуги (в 2,3 раза) и услуги общественного питания (в 1,9 раза).

Ош: наиболее подорожали амбулаторные услуги (в 2,2 раза), ремонт обуви (почти в 2 раза), а также чистка, починка и прокат одежды (+74,6 процента).

Таласская область: самый высокий рост отмечен на услуги автодорожного пассажирского транспорта (+87,6 процента).

В то же время зафиксировано и снижение тарифов на отдельные услуги: