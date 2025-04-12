В Сокулуке за неуплату налога оштрафовали металлоперерабатывающий завод

В Сокулукском районе Чуйской области за неуплату роялти (налог за водопользование) оштрафовано общество с ограниченной ответственностью «Лахор Стил Миллс». Об этом сообщает пресс-служба Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

По ее данным, размер штрафа составил более 243 тысяч сомов.

Руководство завода оштрафовано за то, что использовали две скважины на подземные воды, но при проверке не смогли предоставить лицензию, лицензионное соглашение и счетчик воды.

Добавим, ОсОО «Лахор Стил Миллс» — пакистанская компания, занимающаяся металлопереработкой.