10:09
USD 87.45
EUR 99.89
RUB 1.04
Экономика

В Сокулуке за неуплату налога оштрафовали металлоперерабатывающий завод

В Сокулукском районе Чуйской области за неуплату роялти (налог за водопользование) оштрафовано общество с ограниченной ответственностью «Лахор Стил Миллс». Об этом сообщает пресс-служба Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

По ее данным, размер штрафа составил более 243 тысяч сомов.

Руководство завода оштрафовано за то, что использовали две скважины на подземные воды, но при проверке не смогли предоставить лицензию, лицензионное соглашение и счетчик воды.

Добавим, ОсОО «Лахор Стил Миллс» — пакистанская компания, занимающаяся металлопереработкой.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/325681/
просмотров: 284
Версия для печати
Материалы по теме
Выезжающие из Кыргызстана могут оплатить штрафы в терминалах на КПП и аэропортах
В «Кыргыз почтасы» пояснили, почему не доставляются уведомления о штрафах
Туристов тоже касается. Как будут штрафовать за пакеты на Иссык-Куле
Депутаты считают, что за грязные пляжи штрафовать нужно айыл окмоту
Минсельхоз хочет обязать фермеров резать скот на продажу только в бойнях
Еще штрафы от Минсельхоза. Теперь за нарушение применения ветеринарных лекарств
Минсельхоз введет дополнительный штраф за нарушение лесного законодательства
Минсельхоз Кыргызстана хочет штрафовать ветеринаров. За какие нарушения
В Бишкеке проводят рейды и штрафуют за нелегальную продажу бензина в бутылках
В Бишкеке проводят рейды и штрафуют за неуплату проезда в автобусах
Популярные новости
С&nbsp;14&nbsp;апреля в&nbsp;Кыргызстане вводится новый порядок операций в&nbsp;российских рублях С 14 апреля в Кыргызстане вводится новый порядок операций в российских рублях
В&nbsp;Кыргызстане начинается тестирование прототипа цифрового сома В Кыргызстане начинается тестирование прототипа цифрового сома
Рубль упал, доллар вырос. Курс валют на&nbsp;10&nbsp;апреля Рубль упал, доллар вырос. Курс валют на 10 апреля
Доллар подорожал, рубль сильно упал. Курсы валюты на&nbsp;8&nbsp;апреля Доллар подорожал, рубль сильно упал. Курсы валюты на 8 апреля
Бизнес
ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; организовало детскую экскурсию в&nbsp;нумизматический музей НБ&nbsp;КР ЗАО «МПЦ» организовало детскую экскурсию в нумизматический музей НБ КР
Ксения Собчак рассказала о&nbsp;клинике Назаралиева на&nbsp;своем канале в&nbsp;YouTube Ксения Собчак рассказала о клинике Назаралиева на своем канале в YouTube
Больше, чем связь: все лучшее любимым Больше, чем связь: все лучшее любимым
Сеть магазинов O!Store отмечает день рождения и&nbsp;дарит суперподарки Сеть магазинов O!Store отмечает день рождения и дарит суперподарки
12 апреля, суббота
10:00
День космонавтики. Что вы знаете о Салижане Шарипове? Тест День космонавтики. Что вы знаете о Салижане Шарипове? Т...
09:52
Ташиев: Если Бакиев вернется в Кыргызстан, будет сразу арестован
09:46
Встреча Владимира Путина и Стива Уиткоффа: комментарий Кремля и Белого дома
09:38
Водитель, выехавший на встречную полосу, оштрафован на 15 тысяч сомов
09:28
В Сокулуке за неуплату налога оштрафовали металлоперерабатывающий завод
11 апреля, пятница
23:37
Instagram тестирует видео с доступом по секретному коду
23:01
А где ваши дети? В Бишкеке проходит рейд по выявлению работающих подростков