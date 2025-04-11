Где самая дешевая недвижимость в Кыргызстане: данные за март 2025 года

В Кыргызстане обнародованы данные о средней стоимости недвижимости за март 2025 года. Согласно информации Государственного агентства по земельным ресурсам, цены на квадратный метр жилья и коммерческих объектов существенно различаются в зависимости от региона и типа недвижимости.

Бишкек

Столица показывает одни из самых высоких цен по стране.

Средняя стоимость квадратного метра для жилых домов составила 142 тысячи 661 сом.

составила 142 тысячи 661 сом. Для квартир — 105 тысяч 513 сомов.

— 105 тысяч 513 сомов. Коммерческая недвижимость в среднем оценивалась в 92 тысячи 316 сомов за квадрат.

Ош

В южной столице отмечена самая высокая средняя цена на жилые дома — 181 тысяча 889 сомов за квадрат.

— 181 тысяча 889 сомов за квадрат. Квартиры в среднем стоили 65 тысяч 325 сомов за квадратный метр.

в среднем стоили 65 тысяч 325 сомов за квадратный метр. Коммерческая недвижимость — 48 тысяч 837 сомов за квадратный метр.

Джалал-Абад

В областном центре средняя цена жилого дома составила 81 тысячу 34 сома за квадратный метр.

составила 81 тысячу 34 сома за квадратный метр. Квартиры — 73 тысячи 970 сомов за квадрат.

— 73 тысячи 970 сомов за квадрат. Коммерческой недвижимости — 23 тысячи 885 сомов за квадрат.

Где в Кыргызстане цена за жилой квадрат дороже и дешевле всего?

Высокие цены на жилые дома наблюдаются в Нарынском районе — 124 тысячи 933 сома за квадрат и Аламединском — 111 тысяч 36 сомов за квадрат.

Самые низкие средние цены зафиксированы в Тогуз-Тороуском (404 сома за квадратный метр), Ат-Башинском (1 тысяча 147 сомов) и Чаткальском (1 тысяча 117 сомов за квадратный метр) районах.

Квартиры: Наиболее высокая средняя цена за квадратный метр квартиры отмечена в Араванском районе — 463 тысячи 379 сомов.

Стоит отметить что, скорее всего, на итоговую среднюю цену повлияли разовые сделки по высокой цене, поскольку в марте прошлого года квадратный метр в этом районе стоил 36 тысяч 127 сомов.

Далее по стоимости идут вышеупомянутые Бишкек и Джалал-Абад.

Очень низкие показатели средней цены на квартиры зафиксированы в Жумгальском (137 сомов за квадратный метр) и Баткенском (625 сомов) районах.

Цены на коммерческую недвижимость

по средней стоимости коммерческой недвижимости в марте 2025 года стал Ала-Букинский район — 229 тысяч 758 сомов за квадрат. В марте 2024 года средняя цена тут составляла 15 тысяч 100 сомов.

Высокие цены также отмечены в Ноокенском районе — 119 тысяч 697 сомов за квадратный метр и Бишкеке — 92 тысячи 316 сомов за квадрат.

Самые низкие усредненные цены зафиксированы