Где самая дешевая недвижимость в Кыргызстане: данные за март 2025 года

В Кыргызстане обнародованы данные о средней стоимости недвижимости за март 2025 года. Согласно информации Государственного агентства по земельным ресурсам, цены на квадратный метр жилья и коммерческих объектов существенно различаются в зависимости от региона и типа недвижимости.
Бишкек
Столица показывает одни из самых высоких цен по стране.
- Средняя стоимость квадратного метра для жилых домов составила 142 тысячи 661 сом.
- Для квартир — 105 тысяч 513 сомов.
- Коммерческая недвижимость в среднем оценивалась в 92 тысячи 316 сомов за квадрат.
Ош
- В южной столице отмечена самая высокая средняя цена на жилые дома — 181 тысяча 889 сомов за квадрат.
- Квартиры в среднем стоили 65 тысяч 325 сомов за квадратный метр.
- Коммерческая недвижимость — 48 тысяч 837 сомов за квадратный метр.
Джалал-Абад
- В областном центре средняя цена жилого дома составила 81 тысячу 34 сома за квадратный метр.
- Квартиры — 73 тысячи 970 сомов за квадрат.
- Коммерческой недвижимости — 23 тысячи 885 сомов за квадрат.
Где в Кыргызстане цена за жилой квадрат дороже и дешевле всего?Жилые дома: Высокие цены на жилые дома наблюдаются в Нарынском районе — 124 тысячи 933 сома за квадрат и Аламединском — 111 тысяч 36 сомов за квадрат.
Самые низкие средние цены зафиксированы в Тогуз-Тороуском (404 сома за квадратный метр), Ат-Башинском (1 тысяча 147 сомов) и Чаткальском (1 тысяча 117 сомов за квадратный метр) районах.
Квартиры: Наиболее высокая средняя цена за квадратный метр квартиры отмечена в Араванском районе — 463 тысячи 379 сомов.
Стоит отметить что, скорее всего, на итоговую среднюю цену повлияли разовые сделки по высокой цене, поскольку в марте прошлого года квадратный метр в этом районе стоил 36 тысяч 127 сомов.
Далее по стоимости идут вышеупомянутые Бишкек и Джалал-Абад.
Очень низкие показатели средней цены на квартиры зафиксированы в Жумгальском (137 сомов за квадратный метр) и Баткенском (625 сомов) районах.
Цены на коммерческую недвижимостьЛидером по средней стоимости коммерческой недвижимости в марте 2025 года стал Ала-Букинский район — 229 тысяч 758 сомов за квадрат. В марте 2024 года средняя цена тут составляла 15 тысяч 100 сомов.
Высокие цены также отмечены в Ноокенском районе — 119 тысяч 697 сомов за квадратный метр и Бишкеке — 92 тысячи 316 сомов за квадрат.
Самые низкие усредненные цены зафиксированы
- В Таласском районе 135 сомов за квадрат,
- Манасском районе 181 сом за квадрат,
- Кадамджайском районе 399 сомов за квадратный метр.