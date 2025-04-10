Азиатские биржевые индексы тоже взлетели после решения Трампа отложить пошлины

Азиатские биржевые индексы тоже взлетели после решения президента США приостановить на 90 дней действие импортных пошлин.

Фото из архива

После начала торгов японский индекс Nikkei 225 вырос на 7,6 процента, южнокорейский Kospi — на 5 процентов, тайваньский Taiex — на 9,25 процента, австралийский ASX 200 — на 4,6 процента.

Рост также зафиксирован на биржах Китая, несмотря на активную фазу торговой войны. Индекс Шанхайской биржи SSE Shanghai Composite на открытии вырос на 1,3 процента, индекс гонконгской биржи Hang Seng — на 3 процента.

Напомним, накануне глава Белого дома заявил, что повышает импортные тарифы на китайские товары до 125 процентов. Пекин ввел 84-процентные пошлины на импорт из США, которые вступают в силу сегодня.

Дональд Трамп также принял решение отложить введение пошлин на импорт из примерно 60 стран на 90 дней. Пока будет действовать пошлина 10 процентов плюс ранее введенные 25-процентные тарифы на импортные автомобили, сталь и алюминий.