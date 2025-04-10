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Экономика

Биржевые индексы взлетели после решения Трампа приостановить введение пошлин

Биржевые индексы взлетели после решения Дональда Трампа приостановить введение пошлин.

Японский индекс Nikkei сегодня растет на 5,4 процента на открытии торгов.

Американские биржевые индексы также пошли вверх после того, как президент США накануне принял решение повременить с импортными пошлинами и объявил об отсрочке.

Цены на акции американских компаний резко пошли вверх: биржевые индексы взлетели на 8-12 процентов.

Индекс S&P 500 за день вырос на 9,5 процента — это самый большой дневной прирост с 2008 года.

Индекс Dow Jones в конце дня оказался на 7,8 процента выше, чем в начале.

Индекс акций высокотехнологичных компаний Nasdaq взлетел более чем на 12 процентов.

Цена акций компании Nike взлетела на 11 процентов (Nike производит примерно половину своей обуви во Вьетнаме, который обложили пошлиной 46 процентов. — Прим. ред).

Акции Apple взлетели примерно на 15 процентов.

При этом, несмотря на бурный рост, индексы все равно еще ниже, чем были до объявления о новых пошлинах в конце прошлой недели.

9 апреля Дональд Трамп заявил, что откладывает огромные пошлины на импорт из примерно 60 стран на 90 дней: вместо них для всех, кроме Китая, будет действовать «базовая» пошлина в 10 процентов, плюс ранее введенные 25-процентные тарифы на импортные автомобили, сталь и алюминий.

Торговую войну с Китаем Трамп намерен продолжить: пошлины на китайский импорт объявлены уже в размере 125 процентов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/325480/
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