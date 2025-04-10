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Экономика

Кыргызстан остается в лидерах по объему промышленного производства

Кыргызстан остается в лидерах по объему промышленного производства по итогам января-февраля 2025 года. Такие данные озвучила Евразийская экономическая комиссия.

Уточняется, что в указанный период объем промышленного производства стран ЕАЭС увеличился на 1,5 процента к уровню аналогичного периода 2024-го и составил 101,5 процента.

Рост наблюдался почти во всех государствах объединения: Кыргызстан — на 14,7 процента, Казахстан — на 5,9 процента, Беларусь — на 2 процента и Россия — на 1,2 процента.

Снижение зафиксировано в Армении — на 19,4 процента.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/325463/
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