Трамп начал переговоры с Вьетнамом, Израилем и Индией о смягчении пошлин

Президент США начал переговоры с Вьетнамом, Израилем и Индией о смягчении пошлин. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник.

2 апреля Дональд Трамп подписал указ, в котором сказано, что несопоставимые тарифные ставки и отсутствие взаимности в двусторонних торговых отношениях, о чем свидетельствует дефицит торгового баланса Соединенных Штатов, стали необычной и экстраординарной угрозой нацбезопасности.

Напомним, пошлины для Вьетнама составили 46 процентов, для Индии — 26 процентов, для Израиля — 17 процентов.

Глава Белого дома ранее говорил, что открыт к переговорам, если ему предложат «что-то феноменальное».

Он обсудил с представителями Вьетнама, Индии и Израиля возможность заключить торговые соглашения, которые могли бы снизить объявленные в их отношении экспортные пошлины, говорится в публикации.

По данным Axios, израильский премьер Биньямин Нетаньяху планирует 7 апреля встретиться с Дональдом Трампом в Белом доме, «чтобы попытаться договориться о сделке об отмене пошлин».