Нацагентство по инвестициям и Чанпэн Чжао подписали меморандум о сотрудничестве

Национальное агентство по инвестициям Кыргызстана и блокчейн-эксперт Чанпэн Чжао заключили меморандум о сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба НАИ.

Согласно документу, стороны договорились о совместной работе по ряду направлений, включая инфраструктурную и технологическую поддержку.

Ключевые инициативы, по которым будет вестись работа:

Инфраструктурная и технологическая поддержка. Будут предоставлены консультации и технологические решения для содействия развитию блокчейн-инфраструктуры в Кыргызстане. Также предусмотрена поддержка в разработке и формировании предполагаемого резерва криптовалюты.

Обучение и поддержка. Планируется содействие в обучении и поддержке молодежи и специалистов по блокчейн-технологиям. Будет реализована программа обучения сотрудников профильных министерств и ведомств в области блокчейн-технологий, управления виртуальными активами и кибербезопасности.

Система управления. Согласована работа над системой управления для развития виртуальных активов и блокчейн-технологий.

Отмечается, что Чанпэн Чжао является основателем одной из крупнейших криптовалютных бирж Binance. Компания специализируется на технологии блокчейн, криптовалютных решениях и имеет опыт в разработке кошельков, создании блокчейн-инфраструктур, формировании нормативно-правовой базы и предоставлении консультационных услуг.