Как рассчитываются новые пошлины США и по кому они ударят больнее всего

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил 2 апреля «днем освобождения» для американской экономики, ознаменовав его введением новой волны торговых пошлин. Торжественная церемония подписания соответствующего указа прошла в Розовом саду Белого дома, где глава государства подчеркнул необходимость «освобождения» страны от «грабительской» зависимости от иностранного импорта, пишет Meduza.

В своей речи Дональд Трамп не раз упомянул о «десятилетиях разграбления» американской экономики другими государствами, анонсируя новый этап «ренессанса» отечественной промышленности. Особое внимание уделено «чудовищным дисбалансам» в отдельных секторах торговли, в частности в автомобильной отрасли.

В отличие от предыдущих торговых мер, направленных против ограниченного количества стран, новые тарифы носят беспрецедентно широкий характер. Под действие так называемых зеркальных пошлин попали более 180 государств и территорий, включая Европейский союз.

Опубликованные Белым домом таблицы содержат список затронутых пошлинами стран и территорий, для каждой из которых указаны два процентных значения. Первое значение представляет собой оценку администрацией Трампа действующих тарифов, якобы применяемых против американского импорта и «включающих валютные манипуляции и торговые барьеры». Второе значение — это собственно «зеркальный» тариф, который, как уточняется, «дисконтирован» в большинстве случаев на 50 процентов. Размер пошлины исчисляется в процентах от таможенной стоимости товара.

Примечательно, что даже государствам и территориям, которые, по оценке Вашингтона, не дискриминируют американские товары, приписана условная ставка тарифа 10 процентов и введены встречные пошлины аналогичного размера. Таких стран в списке большинство. В то же время для 60 участников перечня установлены тарифы свыше 10 процентов.

Как работает механизм расчета пошлин?

Механизм расчета «зеркальных» пошлин для многих государств выглядит достаточно простым. Для более чем 70 стран из списка он основан на следующей формуле: «зеркальный» тариф равен 50 процентам от результата деления объема торгового дефицита США с конкретным государством на объем импорта из этой же страны.

В качестве примера приводится Китай. Согласно американским данным, в 2024 году торговый дефицит Соединенных Штатов с КНР составил $295,4 миллиарда, а объем китайского импорта в США достиг $438,9 миллиарда. Путем деления первой величины на вторую администрация Дональда Трампа получает оценку «действующих в отношении Штатов тарифов Китая» в 67 процентов.

Для КНР новые меры становятся особенно болезненными, так как это уже третья волна пошлин, вводимых Вашингтоном после возвращения Трампа в Белый дом. При этом тарифы суммируются, а не поглощают друг друга. После первых двух этапов торговой войны пошлины на китайский импорт уже достигли 20 процентов. Теперь к ним добавляются еще 34 процента, в результате чего общий тариф достигает 54 процентов.

Таким образом, китайским поставщикам фактически придется платить более половины таможенной стоимости товара за право поставлять его на американский рынок. В этой ситуации китайским производителям остается рассчитывать на диверсификацию рынков сбыта, для чего, по оценкам экспертов, у китайской экономики есть достаточный запас прочности.

Под ударом оказались многие крупные торговые партнеры США

В частности, Европейский союз столкнется с 20-процентными пошлинами. Президент Дональд Трамп публично назвал торговую политику ЕС в отношении США «жалкой». При этом товарооборот между Штатами и Евросоюзом составляет почти $1 триллион в год, и новые тарифы, вероятно, не будут способствовать его дальнейшему росту.

Япония, для которой установлен тариф в 24 процента, также является одним из лидеров по объему торговли с Соединенными Штатами. В прошлом году товарооборот между странами составил $227,9 миллиарда. Как и в случае с ЕС, США импортируют из Японии примерно вдвое больше товаров, чем поставляют в обратном направлении. Япония также остается крупнейшим держателем государственных долговых бумаг Штатов.

Южная Корея, которой грозят пошлины в 25 процентов, незначительно уступает Японии по объему торговли с Соединенными Штатами. В 2024-м товарооборот между государствами достиг почти $200 миллиардов при аналогичном соотношении экспорта и импорта.

Индия, хотя и не является ключевым торговым партнером США, также попадает под действие новых тарифов. Товарооборот между странами в прошлом году превысил $129 миллиардов, и Индия также поставляет в Штаты вдвое больше товаров, чем получает в обратном направлении. Теперь индийский импорт будет обложен пошлиной в 26 процентов.

Тайвань, ведущий поставщик чипов, лидерство в производстве которых администрация Дональда Трампа стремится вернуть Соединенным Штатам, столкнется с 32-процентными пошлинами. В 2024-м США импортировали с острова товаров на $116,3 миллиарда.

Серьезную угрозу представляют новые тарифы и для экономики Вьетнама. Штаты являются вторым по важности экспортным рынком для этой азиатской страны, объем экспорта в прошлом году достиг $136,6 миллиарда. Вьетнам оказался в числе государств с одними из самых высоких пошлин — 46 процентов.

Помимо Китая, в списке государств, территорий и альянсов, подпадающих под тарифы свыше 10 процентов, оказались многие ключевые торговые партнеры Соединенных Штатов.