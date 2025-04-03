Министр энергетики Таалайбек Ибраев в интервью информационному агентству «Кабар» рассказал, как в отрасли намерены устранить коррупционные риски.

По его словам, что одна из причин коррупции в энергетике — прямой контакт между абонентом и сотрудником энергоснабжающей организации. От этого в системе постепенно отказываются, широко реализуя использование мобильного приложения «Мой свет», а также продолжают установку «умных» счетчиков.

Он добавил, что Минэнерго придает значение и прозрачности в сфере закупок.

«Мы не можем исключить коррупцию полностью, это трудно, но у нас работает антикоррупционный отдел, проводим внутренние проверки. Да, проблема есть, но мы работаем над ее устранением. Это поручение президента, мы обязаны исполнять», — сказал чиновник.

Глава Минэнерго также отметил, что ранее потери электричества составляли 30 процентов, но сегодня этот показатель сократился до 11,64 процента. А дополнительная установка 500 тысяч «умных» счетчиков поможет и в будущем сократить потери.

«Полностью исключить потери невозможно — это обусловлено законами физики. Электроэнергия при передаче по проводам теряется, но мы намерены минимизировать их», — сказал Таалайбек Ибраев.